شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر المصري .. أجاى الزائر الوحيد من الأهلى لشباك الطلائع بالموسم الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريقا الأهلى وطلائع الجيش لمباراة كأس السوبر المحلى المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل المارد الأحمر مباراة السوبر بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس موسم 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة فى النهائي بركلات الترجيح.

ويعد النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى الغائب عن مباراة السوبر الليلة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى هو اللاعب الوحيد الذى تمكن من هز شباك الطلائع بالموسم الأخير من بين لاعبى الأهلى .

جونيور أجايى جناح النادى الأهلى لم يعرف تسجيل الأهداف إلا في شباك محمد بسام حارس طلائع الجيش في الدور الأول دوري الموسم الماضى بعدما سجل ثنائية الأهلى، واكتفى بصناعة 3 أهداف خلال باقى المباريات مع الأهلى، فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالتعادل السلبى بين المارد الاحمر والطلائع.

ويأمل النادى الأهلى فى التتويج بالسوبر الليلة عن طريق الفوز على الطلائع مثلما تحقق في الدور الأول للدوري بالموسم الماضى بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للجيش من ضربة ثابتة، ليعيد جونيور أجايى الأهلى للمباراة بهدف التعادل، قبل أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

وكان الأهلى قد أعلن ضم ثنائى أجنبى للموسم المقبل هما لويس ميكيسون من سيمبا، وبيرسى تاو من برايتون، ويملك الأهلى حاليا 6 لاعبين أجانب هم على معلول، وأليو ديانج، وبدر بانون، وجونيور أجايي، ولويس ميكيسون، وبيرسى تاو، فيما تم إعارة والتر بواليا لمالاتيا سبور التركى.

ويحتاج الأهلى للتخلص من لاعب أجنبى قبل بداية الموسم المقبل، إذ تسمح لائحة القيد للدورى فى الموسم المقبل بقيد 5 لاعبين أجانب، مع معاملة اللاعب الفلسطينى على أنه لاعب مصري.

وابتعد جونيور أجايى عن مستواه منذ عودته من الإصابة ما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الاهلى فى الفترة الأخيرة مفضلاً الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري.

واجمالا لعب أجاى مع الاهلى 161 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11304 دقيقة لعب سجل 41 هدفا وصنع 30 هدفا ونال 14 إنذارا، وحصد مع الأهلى 4 بطولات للدورى وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدورى الابطال الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى.