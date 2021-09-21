شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى بالسوبر الأخير .. أفشة وأجاى بالهجوم وإكرامى وفتحى على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عشاق الساحرة المستديرة على موعد في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع نظيره طلائع الجيش على استاد برج العرب بالإسكندرية على لقب كأس السوبر المحلى، ويدخل المارد الأحمر بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح أمام المارد الأحمر.

وفى 20 فبراير 2020 أقيمت أخر مباراة سوبر شارك فيها الأهلى أمام الزمالك على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية وانتهت بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح والتي شهدت تفوق الزمالك حيث أحرز الأبيض 4 ركلات عن طريق محمود علاء، وفرجاني ساسي، وطارق حامد وعبد الله جمعة فيما أهدر أشرف بن شرقى، بينما أحرز الأهلي 3 ركلات عن طريق على معلول، وعمرو السولية، ومحمود متولي، وأهدر محمد هانى واليو بادجى.

وخاض الأهلي مباراة السوبر الأخيرة أمام الزمالك بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.

فيما جلس دكة البدلاء كل من: شريف أكرامى – أيمن أشرف - محمود متولى – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى.

وأدار المباراة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين وعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، وتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسى"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".