شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أدهم: تعاقدنا مع النقاز بعد إيهامنا من المحامين بضعف موقف الزمالك فى القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح نادى الزمالك الباب أمام إعارة أو بيع حمدى النقاز العائد لصفوف الفريق مؤخرا بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة، وذلك في أعقاب قرار المحكمة الرياضية بقبول طعن النادى الأبيض على الحكم الذى سبق وحصل عليه اللاعب عام 2019 بالحصول على مليون و300 ألف دولار.

وقال عمرو أدهم عضو الأن وبعد الأحداث التي شهدها الأمر الساعات الأخيرة، حمدى النقاز أصبح لدينا كلاعب حر له مستحقات سيحصل عليها خلال فترة تواجده مع النادي، وتحول موقف النادي من احتمالية فرض غرامة إلى امتلاكه لاعبا سيستفيد منه إما فنيا بتدعيم الجبهة اليمنى وإما ماديا سواء بالبيع أو الإعارة".

وأوضح أدهم في تصريحات للموقع الرسمي عن قضية النقاز: “الزمالك تقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية، وطلب عدم الموافقة على حكم فيفا كما طالب بالحصول على تعويض مادي قيمته مليون و900 ألف دولار”.

وأضاف: “قمنا باستطلاع رأي المحاميين الإيطالي والمصري وسألنا عن فرص نجاح الزمالك في الحصول على حكم لصالحه في القضية، وكان رأي المحاميين أن المحكمة الرياضية ستؤيد حكم فيفا أو ستقوم بتخفيض قيمة الغرامة المالية”.

وتابع: “الإدارة استطلعت رأي الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق لمعرفة رأيه في اللاعب من الناحية الفنية، وأجاب بأنه يحتاج اللاعب فنيا”.

وأوضح: “قمنا بالتواصل مع النقاز وكان أول شروطنا أن يتنازل عن أي حكم سيصدر لصالحه من قِبل المحكمة الرياضية، وتم إدراج الشرط في اتفاقية التسوية”.