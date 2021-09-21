شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينعى المشير طنطاوى : "عاش مخلصاً للوطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، حيث توفى المشير صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عاما بعد مسيرة كبيرة من العطاء وخدمة الوطن.

وقال المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة في تصريحات خاصة: رحم الله القائد الوطني المخلص المشير محمد حسين طنطاوي رجلًا عاش مخلصاَ لوطنه ومدافعًا عن ترابه.

ولد المشير محمد حسين طنطاوى سليمان فى 31 أكتوبر 1935، والتحق بالكلية الحربية سلاح مشاة، وتخرج فى الدفعة 35 حربية، فى الأول من إبريل 1956، حيث حصل على بكالريوس العلوم العسكرية، ودورة كلية الحرب العليا، وترقى فى المناصب حتى تولى وزارة الدفاع عام 1991، ورقى إلى رتبة المشير فى أكتوبر 1993، واستمر فى منصبه حتى خروجه فى أغسطس 2012.