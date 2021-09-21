شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل حمدى النقاز : تنازل اللاعب عن قضيته ضد الزمالك ساهم فى رفع العقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم فتوح وكيل أعمال التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك الجديد، أن تنازل اللاعب عن القضية التي رفعها من قبل ضد النادي الأبيض بسبب مستحقاته أدى لإلغاء العقوبة الموقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على نادي الزمالك.

وأوضح وكيل اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي لنادى الزمالك أن النقاز وقع على تنازل عن الحكم الذي حصل عليه ضد النادي في الفترة الماضية بعد توقيعه على عقود الانتقال للفريق الأبيض.

وشدد على أن تنازل النقاز عن القضية ساهم في رفع العقوبة الموقعة على القلعة البيضاء، وأكد أن الصيغة الاحترافية التي صيغت بها المخالصة، ساهمت في أن يظهر الحكم بهذا الشكل الذي يبرىء ساحة الزمالك تماما، بدلا من أن تحسب عليه قضية تم تسديدها، وتظل موجودة في التاريخ الخاص بالقضايا التي تم تسويتها، بل اعتبر الفيفا أن القضية كأن لم تكن.

وأضاف فتوح أن اللاعب كان يعلم أن كتابة المخالصة بهذه الصيغه سوف يحمله مصاريف إجراءات التقاضي، إلا أنه وقع على المخالصة حبا وتقديرا للزمالك وجماهيره.

وأعلنت إدارة نادي الزمالك أن المحكمة الرياضية "كاس" قد قبلت الطلب الأول في استئناف الزمالك ضد اللاعب حمدي النقاز والتي تقدر بمليون و300 ألف دولار، ورفضت الشكوى المضادة بحصول النادي على مليون و 900 ألف دولار تعويضا من اللاعب.

من جانبه أكد نصر عزام المستشار القانوني للزمالك لشئون الفيفا في تصريح خاص للموقع الرسمي أن المحكمة الرياضية قد عقدت جلسة استماع في 14 يناير 2020 استمعت فيه لدفوع وطلبات نادي الزمالك.

وأضاف أن التسوية التي تمت مع اللاعب قبل صدور الحكم وتنازله عن كامل قيمة الغرامة، كانت بمثابة ضامن للنادي بعدم حصول اللاعب على أي مبالغ، في حال صدور حكم نهائي له بتأييد الغرامة أو تخفيضها، وهو ما تحقق بالفعل من خلال قبول استئناف الزمالك جزئيا ضد قرار الفيفا الصادر لصالح اللاعب.