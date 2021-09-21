شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبحث عن البطولة الخامسة مع الأهلى بعد 355 يوماً و62 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره طلائع الجيش باستاد برج العرب بالإسكندرية على لقب كأس السوبر المحلى فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ويدخل المارد الأحمر بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح أمام المارد الأحمر.

يقود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الأهلى منذ الأول من أكتوبر 2020 بما يعادل 355 يوماً (11 شهر وأسبوعين وستة أيام) خلفاً للسويسرى رينيه فايلر، وقاد المارد الأحمر فى 62 مباراة، فاز فى 44 وتعادل فى 14 وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 127 هدفا وتلقت شباكه 46، وحقق موسيماني مع الأهلي 4 بطولات، هي دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية بقطر.

وخسر المدرب الجنوب أفريقي لقب بطولة الدوري المصري مع الأهلي الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة وبفارق 4 نقاط ، ويستعد موسيمانى لقيادة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية بجانب بطولة الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال الأفريقى والسوبر الأفريقى للموسم الجديد.

وأثبت الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، أنه مدرب صاحب فكر ورؤية فنية عالية، تُمكنه من إدارة المباريات الكبرى تحديداً، وقاد المدرب الجنوب أفريقى فريق الأهلى فى مباريات كثيرة، وتفوّق بشكل واضح، لكن تبقى إدارته للمباريات الكبرى تحديداً بشكل رائع أحد أهم مقومات نجاحه مع الأهلى منذ توليد المسئولية أول أكتوبر الماضى.

موسيمانى صاحب "دماغ ألماظ"، كما يرى البعض، فهو يُجيد قراءة المنافس ويستعد جيداً للمواجهات القوية، ويستغل نقاط قوته ويعرفها جيداً، كما ينجح فى اللعب على "وتر" ضعف المنافسين، فهو أصبح كالجراح الماهر الذى يمسك بـ"مشرط" تشريح الخصم من أجل تحقيق أهداف الأهلي.