الامارات | منصور بن محمد يعتمد نتائج الدورة الثامنة لـ"نموذج دبي الرياضي".. ويوجّه بتكريم المتميزين 14 أكتوبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يعتمد نتائج الدورة الثامنة لـ"نموذج دبي الرياضي".. ويوجّه بتكريم المتميزين 14 أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي أهمية الارتقاء بمستوى التنافسية بين الرياضيين والأندية والشركات الرياضية كونها تسهم في تعزيز الأداء الرياضي وتولد الدافع وتمهد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات، كما أكد سموه أهمية التقدير والتكريم للمتميزين في مختلف الرياضات بما يحفزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات، ويقدم الحافز لتطوير الأداء والتنافس للتفوق ليس في ميدان نتائج الفرق الرياضية فحسب، ولكن أيضا على صعيد التفوق التنظيمي والإداري وتطوير منهجيات وخطط العمل والاستثمار الأمثل للموارد البشرية الوطنية والموارد المالية للأندية وشركات كرة القدم وتوسيع نطاق تأثيرها في المجتمع واستقطاب وتطوير الموهوبين في مختلف الرياضات.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الخامس لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، حيث اعتمد سموه نتائج الدورة الثامنة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي»، كما وجه سموه بتنظيم حفل تكريم لأندية دبي يُكرَّم خلاله أصحاب الإنجازات الفردية والمؤسسية في مختلف مجالات العمل الرياضي الذين فازوا بفئات النموذج على أن يتم تنظيم الحفل 14 أكتوبر المقبل.

وأثنى سمو رئيس مجلس دبي الرياضي على ما حققته الأندية وشركات كرة القدم في دبي من نتائج جيدة ضمن مختلف مؤشرات التقييم، وما أظهرته من حرص على التطور والتميز في نتاج عملها الإداري والفني وخطط التطوير لجميع القطاعات، الأمر الذي يستحق تقدير المتميزين منهم لما قدموه من جهد، حيث أظهر الجميع تطورا في نواحي العمل، ما يؤكد السير على الطريق السليم من خلال هذه المبادرة التطويرية التي أطلقها المجلس لتحقيق التقدم المنشود الذي لا يقتصر فقط على الفوز في البطولات والمباريات، ولكنه يتضمن أيضا الفوز في تحديات التحوّل نحو الاحتراف في العمل الإداري والاستثمار الأمثل للموارد ووضع الخطط الاستراتيجية الصحيحة التي تناسب واقعنا الرياضي، وتمكين أبناء الوطن من تولي الأدوار القيادية و الإشرافية والفنية في أنديتنا إلى جانب تعزيز العلاقة مع محيط النادي وتوسيع نطاق تأثيره وأساليب استقطاب وتطوير المواهب الوطنية.

وأضاف سموه: «خاضت أنديتنا المنافسات الرياضية بقوة خلال الموسم الماضي وحققت نتائج متميزة، وقد أكدنا على الموضوعية والاحترافية في عملية التقييم وفق المؤشرات الموضوعة والتي تم اعتمادها من مجلس دبي الرياضي وبالتشاور مع الأندية وشركات كرة القدم في دبي، لذلك فنحن مطمئنون إلى المستوى الذي وصل اليه هذا النموذج وتأثيره الإيجابي على جوانب العمل الإدارية والفنية في أنديتنا وشركات كرة القدم، كما أننا سعداء بتفاعل الجميع مع ما يتضمنه النموذج من فئات وآليات تقييم وإجراءات مفاضلة دقيقة».

تكريم رواد العمل الرياضي

كما اعتمد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور معالي مطر الطاير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، قائمة رواد العمل الرياضي في دبي الذين سيتم تكريمهم خلال الحفل، وذلك تقديرا لجهودهم بصماتهم الواضحة في العمل الرياضي، وما قدموه للوطن وللقطاع الرياضي من إرث كبير ومهم على مستوى الأداء و كذلك في مجال تعزيز قيم التنافس الرياضي الرائعة، والتأكيد على التقدير للإرث الذي تركوه وأهمية تواصل الأجيال للحفاظ على المكتسبات الوطنية والاستفادة من المزج بين خبرة ومثابرة الرواد وحيوية وطموح الشباب.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: أحمد الشعفار، محمد الكمالي، د. عبد الله الكرم، مريم الحمادي، موزة المري، سعيد حارب الأمين العام للمجلس، ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وصالح المرزوقي، المُقرّر.

فئات التكريم

وسيضم حفل تكريم نخبة من وراد العمل الرياضي في مختلف المجالات والرياضات، إلى جانب تكريم الفائزين في فئات التفوق المؤسسي، وهي: أفضل شركة لكرة القدم، أفضل قطاع للألعاب الرياضية، أفضل قطاع ألعاب أو شركة كرة قدم في الكفاءة المؤسسية، وأفضل مبادرة خلال جائحة كوفيد-19، أما فئات التفوق الفردي فهي: أفضل لاعب كرة قدم، وأفضل لاعب أو لاعبة في الألعاب الفردية، وأفضل لاعب أو لاعبة في الألعاب الجماعية، وأفضل لاعب أو لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، و أفضل لاعب أو لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية، كما سيتم تكريم نخبة من أصحاب الإنجازات المميزة لهذا الموسم في فئة اللاعبين والمدربين والإداريين والمؤسسات الرياضية.

معايير التقييم

وأصبح حفل التكريم حدثا تنتظره الأندية وشركات كرة القدم وجميع منتسبي القطاع الرياضي في دبي، وبما له من دلالات تؤشر على مدى التطور الذي تحقق في مختلف مجالات العمل الرياضي وفق المعايير السبعة الموضوعة التي تمثل العناصر الأساسية في تنظيم وإدارة وتطوير القطاع الرياضي بمختلف جوانبه، وهي: الانجازات الرياضية، و الكفاءة المؤسسية، والرعاية المتكاملة للمواهب، و المنشآت الرياضية، والأنشطة المجتمعية، والابتكار، والروح الرياضية، وقد تم تحديد مقياس لكل معيار يتم من خلاله تحديد النتيجة النهائية لكل ناد رياضي أو شركة كرة قدم، وهي: معيار الإنجازات الرياضية بنسبة 30%، ومعيار الكفاءة المؤسسية 25%، ومعيار الرعاية المتكاملة للمواهب 15%، ومعيار المنشآت الرياضية 10%، والأنشطة الرياضية 5%، ومعيار الابتكار 5%، وأخيراَ معيار الروح الرياضية بنسبة 10 بالمئة.

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