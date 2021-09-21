اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن إلغاء مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش بسبب وفاة المشير طنطاوي

الشارقة - اميمة ياسر -

انتشرت أنباء حول إمكانية تأجيل مباراة كأس السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش، والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بسبب وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

وحسمت اللجنة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة بشأن إلغاء مباراة السوبر بين الاهلي وطلائع الجيش، حيث أصدرت اللجنة بياناً أوضحت من خلاله كافة التفاصيل.

ونشر اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، بياناً عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" أعلن خلاله إلغاء أي مظاهر احتفالية في بطولة السوبر المصري حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

وأضاف الاتحاد في بيانه أن المراسم ستقتصر على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفريقين، كما تقرر وقوف الفريقين دقيقة حداد قبل بدء المباراة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نعى المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر الجميل و "إنا لله وإنا إليه راجعون"

والاتحاد المصري لكرة القدم إذ ينعي الفقيد الكبير يستلهم من سيرته مآثره الخالدة في حب الوطن وبذل كل غال في سبيله وتشجيعه للرياضة المصرية وكرة القدم وقد كان أحد داعميها وسببا في نهضتها وتفوقها.