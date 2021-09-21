تقارير: برشلونة أراد صلاح عام 2017 وبارتوميو فضل عليه لاعب أخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

زعمت تقارير أوروبية، أن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي، تم عرضه على برشلونة عام 2017 مقابل 40 مليون يورو.

وانتقل صلاح إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2017/2018 قادما من روما في صفقة ضخمة قُدرت قيمتها بـ 42 مليون يورو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ElNacional" فإن مونشي المدير الرياضي لروما، عرض على برشلونة فرصة التعاقد مع صلاح، إلا أنهم رفضوا.

وأوضحت الصحيفة أن جوسيب ماريا بارتوميو –رئيس برشلونة في ذلك الوقت- فضل ضم الفرنسي عثمان ديمبلي من بوروسيا دورتموند الألماني على التعاقد مع صلاح.

وكلفت صفقة انتقال ديبملي إلى برشلونة ما يقرب من 135 مليون يورو.

وحقق صلاح نجاحات مبهرة بقميض ليفربول سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، كما كان له دور بارز في تتويج الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن الإصابات تلاحق ديمبلي بشكل مستمر منذ انتقاله إلى كامب نو، فخلال 5 مواسم شارك في 118 مباراة فقط مع بلوجرانا (سجل 30 هدفا وصنع 21 تمريرة حاسمة)، بينما شارك النجم المصري في 209 مباراة رفقة الريدز بمختلف البطولات (سجل 130 هدف وصنع 49 تمريرة ناجحة).