ليفاندوفسكي يتوج بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

توج النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي.

وسجل البولندي ليفاندوفسكي 41 هدفا في الدوري الألماني (بوندسليجا) خلال الموسم الماضي، محطما بذلك رقم الأسطورة جيرد مولر (40 هدفا) الذي حققه قبل نحو 50 عاما.

وقال ليفاندوفسكي خلال تتويجه في متحف بايرن ميونخ :"أنا فخور للغاية. بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه، يجب عليك دائما أن تؤمن بتحقيق إنجازات عظيمة".

وقال كريستيان شايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني إن الرقم القياسي سيكون "أبديا"، ووصف ليفاندوفسكي بأنه "واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ البوندسليجا، يقدم عروضا من الطراز العالمي منذ أعوام عديدة."

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بالجائزة ست مرات، في المركز الثاني برصيد 30 هدفا سجلها لبرشلونة الإسباني في الموسم الماضي قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وتلاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 29 هدفا سجلها ليوفنتوس الإيطالي قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو الإيطالي قد فاز في العام الماضي بالجائزة التي تقدمها مجموعة "وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية" (إي.إس.إم).