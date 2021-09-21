الزمالك يكشف كواليس صفقة النقاز وكيف تحول موقف النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر

أوضح عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، كواليس قضية مستحقات حمدي النقاز لاعب الفريق الأبيض الحالي، مؤكدًا أن موقف النادي تحول من احتمالية فرض غرامة إلى امتلاكه لاعب حر سيحقق منه استفادة فنية ومالية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر عقوبته بتغريم الزمالك مليون و300 ألف دولار، مستحقات حمدي النقاز، قبل أن تعلن المحكمة الرياضية قبول استئناف الزمالك اليوم الثلاثاء.

وعبر تصريحات لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة "أون سبورت"، قال أدهم: "الموضوع من بدايته أن النقاز كان لاعبا بين صفوف الزمالك وقام بتحريك شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد النادي، وحصل على حكم نهائي بقيمة مليون و300 ألف دولار".

وأضاف: "النادي قدم طعن أمام المحكمة الرياضية (كاس)، وطلب عدم الموافقة على حكم فيفا كما طالب بالحصول على تعويض مادي قميته مليون و900 الف دولار".

وتابع: "قمنا باستطلاع رأي المحامين (ايطالي ومصري) وسألنا عن فرص نجاح الزمالك في الحصول على حكم لصالحه في القضية، وكان رأي المحامين أن (كاس) إما سيؤيد حكم فيفا أو سيقوم بتخفيض قيمة الغرامة المالية".

وواصل: "الخطوة الثانية قمنا باستطلاع رأي بارتيس كارتيرون (مدرب الفريق)، وسألناه عن رأيه في اللاعب من الناحية الفنية، وأجاب (أنا محتاج اللاعب فنيا)".

وأكمل: "قمنا بالتواصل مع النقاز وكان أول شروطنا أن يتنازل عن أي حكم سيصدر لصالحه من قِبل المحكمة الرياضية، وتم إدراج الشرط في اتفاقية التسوية".

وأردف: "أصبح لدينا لاعب حر، له مستحقات سيحصل عليها خلال فترة تواجده مع النادي، وتحول موقف النادي من احتمالية فرض غرامة إلى امتلاكه لاعب سيستفيد منه إما فنيا بتدعيم الجبهة اليمنى وإما ماديا سواء بالبيع أو الإعارة".

وأوضح أدهم: "موقف النادي بات أفضل بكثير من انتظار حكم المحكمة الرياضية، وإذا كان محامي النادي لديه علم باحتمالية فوز الزمالك بالقضية لما وافق على كتابة التسوية وإرسال لكاس".

وعما يتردد من جماهير الزمالك بشأن إعادة لاعب هارب، قال: "منذ عدة سنوات كان الزمالك يمتلك لاعبا اسمه عبدالله سيسيه، ترك النادي وقام برفع قضية على النادي ثم عاد بعدها بسنتين في عهد المستشار مرتضى منصور".