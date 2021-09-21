اتحاد الكرة يعلن إلغاء احتفالية السوبر حدادا على وفاة المشير طنطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قرر اتحاد الكرة إلغاء أي مظاهر احتفالية في بطولة السوبر المصري المقرر اقامتها في السابعة من مساء اليوم بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش بستاد الجيش ببرج العرب حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي، أن المراسم ستقتصر على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفريقين.

كما تقرر وقوف الفريقين دقيقة حداد قبل بدء المباراة.

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.