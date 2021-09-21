مدرب جنوب أفريقيا يضم بيرسي تاو لقائمة الأولاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن هوجو بروس، المدير الفني للمنتخب الجنوب أفريقي القائمة الأولية لمنتخب الأولاد والتي عرفت تواجد لاعب الأهلي الجديد بيرسي تاو.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الجنوب أفريقي نظيره الإثيوبي في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وستكون المباراة الأولى يوم 9 أكتوبر المقبل في إثيوبيا على أن تكون الثانية في بلاد مانديلا يوم 12 من ذات الشهر.

وحسبما أفاد الموقع الرسمي للاتحاد الجنوب أفريقي فإن بروش أعلن قائمة أولية عرفت تواجد 34 لاعبًا من بينهم لاعب الأهلي المصاب بيرسي تاو.

وكان بيرسي تاو قد تعرض للإصابة مطلع الشهر الجاري في العضلة الضامة وسط تأكيدات بأنه سيكون جاهز من جديد خلال 3 أسابيع (طالع من هنا)

وشدد الموقع الرسمي على أن المدرب بروس سوفيكشف عن القائمة النهائية والمكونة من 23 لاعبًا يوم 25 سبتمبر الجاري.