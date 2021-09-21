البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الوحدات والجزيرة في كأس الاردن بث يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا لايف لمشاهدة مباراة الوحدات والجزيرة في ربع نهائي كأس الاردن، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021.

يستقبل الوحدات نظيره الجزيرة على ستاد عمان الدولي بمعنويات مرتفعة، بعد تصدر جدول ترتيب الدوري الاردني، ويمني النفس لمواصلة مشواره في كأس الأردن، للمنافسة على الثنائية المحلية.

تنطلق صافرة بداية مباراة الوحدات والجزيرة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الوحدات والجزيزة في ربع نهائي الكأس على القناة الأردنية الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

وتميل الأفضلية لصالح الوحدات، حيث تعج صفوفه بكوكبة بارزة من اللاعبين يتقدمهم الحارس عبد الله الفاخوري ويزن العرب وفراس شلباية وعبد الله نصيب وأحمد إلياس وأنس العوضات واللبناني أحمد زريق والسنغالي انداي.

كان الوحدات بلغ الدور ربع النهائي ببطولة كأس الاردن، بعدما فاز في الأدوار التمهيدية على شباب حوارة بنتيجة 4-1، والجليل برباعية نظيفة.

في المقابل يسعي الجزيرة لتحقيق مفاجأة أمام الوحدات، من خلال التحفظ الدفاعي والاعتماد على المرتدات، حيث يُعاني الفريق من فقدان عناصر الخبرة، بعد احتراف نور الروابدة وعبد الله العطار، ولذلك يعتمد على وجوه شابة، يبرز منها عامر جاموس وحمزة الصيفي ونور موافي إلى جانب علي علوان.

وتأهل الجزيرة للدور ربع نهائي ببطولة كأس الأردن عقب فوزه على منشية بني حسن بهدفين نظيفين، وعلى الأهلي بفارق ركلات الترجيح 10-9.

وتقام مباريات ربع نهائي كأس الأردن وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وتنطلق المباريات في اليومين المقبلين، فيما تم تأجيل مباراة معان والسلط لتقام يوم 4 أكتوبر المقبل، نظرًا لمشاركة الأخير في كأس الاتحاد الآسيوي.

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