البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الاهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري بث يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا لايف لمشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 21-9-2021.

يستضيف ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية مباراة الاهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس السوبر المصري 2020، المؤجلة منذ العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويخوض النادي الاهلي بطولة كأس السوبر بعد تحقيقه لقب الدوري المصري وكأس مصر بالموسم الماضي، في حين يشارك طلائع الجيش كونه وصيف بطولة كأس مصر.

ويأمل الاهلي في تحقيق لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه وتوسيع الفارق مع ملاحقه الزمالك إلى 8 ألقاب، كما سيصبح المارد الأحمر أول فريق مصري يحقق الخماسية لثاني مرة بعد موسم 2006.

وسيفتقد الاهلي خدمات الوافد الجديد بيرسى تاو بالإضافة إلى محمود متولى بسبب الإصابة، بينما استبعد بيتسو موسيماني كل من، جونيور أجايي، ناصر ماهر، محمد محمود، وأحمد كوكا لأسباب فنية.

بينما يتسلح المارد الأحمر بباقي الصفقات الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الصيفي 2021، وهم، لويس ميكيسونى، حسام حسن وكريم فؤاد، بالإضافة إلى عودة الثنائى المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

على الجهة المقابلة، يطمح نادي طلائع الجيش إلى تحقيق أول لقب في تاريخه على الإطلاق تحت قيادة المدرب الشاب عبد الحميد بسيونى الذي دعم صفوفه بـ 12 صفقة جديدة خلال سوق الانتقالات المنصرف.

ويعد لاعب سيراميكا كليوباترا ميدو جابر أبرز تعاقدات طلائع الجيش بالإضافة إلى مهاجم المصري كازاجى كاسونجو ومدافع الصفاقسي محمد على الجوينى، وثنائي بيراميدز عمر جابر وكريم الطيب.

ويدير مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم، الحكم الدولي الجزائري «مصطفى غربال»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت الامارات.

وينقل بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش على قناة أون تايم سبورتس HD1 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11861 أفقي، بحضور المعلق محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى، وأيمن الكاشف على الصوتية الثانية.