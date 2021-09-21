البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الفيصلي وسحاب في كأس الاردن رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الفيصلي وسحاب في ربع نهائي كأس الاردن، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021.

يستضيف استاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء مباراة ربع نهائي كأس الاردن 2021، بين حامل اللقب والبطل القياسي للمسابقة الفيصلي ونظيره سحاب الذي لم يسبق له التتويج بالكأس الغالية من قبل.

تنطلق صافرة بداية مباراة الفيصلي والسحاب في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة الفيصلي وسحاب على قناة الأردن الرياضية HD، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11958 أفقي، بمعدل ترميز 27500، وبتصحيح 5/6.

بدأ نادي الفيصلي مشواره في كأس الاردن 2021 من دور 32 بمواجهة اتحاد الرمثا وفاز عليه بنتيجة (6-1)، وفي ثمن النهائي اصطدم بفريق الرمثا وتجاوزه بهدفٍ دون رد سجله اللاعب مجدي العطار.

وسيسعى الفيصلي إلى إزاحة نادي سحاب من طريقه نحو مواصلة رحلة الحفاظ على الكأس للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ21 في تاريخه، ولإنقاذ موسمه بعدما ابتعد بنسبة كبيرة عن المنافسة على لقب الدوري الاردني.

على الجهة المقابلة، شهدت الفترة القليلة الماضية استفاقة نادي سحاب بشكل مُلفت، فبعدما ظل حتى الجولة العاشرة في الدوري الاردني دون انتصار، نجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية، وتعادلين قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام الرمثا.

وتضمنت استفاقة نادي سحاب مشواره في كأس الاردن، حيث أطاح بفريق الخالدية من دور الـ32 بعدما فاز عليه بهدفٍ دون رد، قبل أن يُقصي نادي شباب الأردن في دور الـ16 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

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