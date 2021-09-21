البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الزوراء والصناعة في الدوري العراقي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الزوراء والصناعة في الجولة الافتتاحية ببطولة الدوري العراقي الممتاز، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 21-9-2021.

يستضيف الزوراء نظيره الصناعة على ملعب الشعب الدولي، وعينه على تحقيق الفوز واقتناص أول ثلاث نقاط في الدوري العراقي 2021-2022، من أجل الدخول مبكرا في المنافسة على اللقب.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزوراء والصناعة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الزوراء والصناعة في الدوري العراقي الممتاز على قناة الشباب الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

يستهل الزوراء مشواره في بطولة الدوري العراقي الممتاز 2021-2022 بمعنويات عالية بعدما تُوج بلقب كأس السوبر العراقي يوم 17 سبتمبر الجاري على حساب حامل لقب الدوري القوة الجوية.

في المقابل يطمح فريق الصناعة الصاعد حديثاً الى الدوري العراقي الممتاز الى تحقيق بداية قوية والخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الزوراء.

يذكر ان نادي القوة الجوية هو بطل الدوري العراقي في الموسم الماضي، حيث استطاع ان يحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.

ويبدأ موسم الدوري العراقي الممتاز في شهر سبتمبر من كل عام، حيث يُشارك 20 فريقاً، يلعبون 38 مباراة ذهابا وإيابا، بمجموع 380 مباراة في الموسم.

ويعتبر نادي الزوراء هو الأكثر حصولا على الدوري العراقي الممتاز برصيد 14 لقبا، آخرها موسم 2017–2018، يليه القوة الجوية (7 ألقاب).

ويأتي فريق الطلبة في المركز الثالث بـ 5 ألقاب، آخرها في موسم 2001–2002، بالتساوي مع فريق الشرطة الذي حصد اللقب للمرة الأخيرة في موسم 2018-2019.

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