البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الكويت والسلط في كاس الاتحاد الاسيوي بث يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا لايف لمشاهدة مباراة الكويت الكويتي والسلط الأردني في نصف نهائي بطولة كاس الاتحاد الاسيوي، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 21-9-2021.

يلتقي نادي الكويت مع السلط اليوم الثلاثاء على استاد نادي الكويت في مواجهة قوية، ضمن منافسات نصف نهائي منطقة الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

وتقام مواجهات نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي من مباراة اقصائية واحدة بدلًا من نظام الذهاب والإياب بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا داخل القارة الصفراء.

وتأهل نادي الكويت إلى نصف نهائي الغرب ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات.

وتعد عودة الفريق الكويتي الذي توج توج باللقب ثلاث مرات أعوام 2009 و2012 و2013 إلى الأدوار الإقصائية في البطولة هي الأولى له منذ 6 سنوات، عندما بلغ قبل نهائي نسخة عام 2015.

وبرز في صفوف الكويت خلال دور المجموعات المهاجم التونسي أحمد العكايشي الذي سجل 4 أهداف في ثلاث مباريات، قبل أن يغادر الفريق ويصل مكانه المهاجم الكونغولي ديوميرسي مبوكاني.

كما تعاقدت إدارة نادي الكويت مع النجم النيجيري جون أوبي ميكيل الذي سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، والمدافع الأسترالي رايان ماكغوان.

على الجهة المقابلة، صعد السلط إلى هذا الدور كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني، بعدما نال وصافة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات.

ويأمل نادي السلط في مواصلة صعوده القوي، بعدما كان شارك في الدوري الأردني للمحترفين موسم 2018-2019 للمرة الأولى، ثم نجح هذا العام بتجاوز دور المجموعات خلال مشاركته الأولى في كأس الاتحاد الآسيوي.

ويعتمد الفريق الاردني في الجانب الهجومي على المهاجم الكاميروني رونالد نغاه، والذي سجل 4 أهداف خلال دور المجموعات إلى جانب صنع هدف آخر، علمًا بأن تشكيلة الفريق شهدت رحيل اللاعب محمود المرضي الذي انتقل للمحرق البحريني.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الكويت والسلط في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، وينقل البث المباشر على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع اليوتيوب.