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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد إلغاء منصة التتويج بلقب كأس السوبر المصري وأي مظاهر احتفالية في بعد المباراة المقرر اقامتها في السابعة من مساء اليوم بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش بستاد الجيش ببرج العرب.
وقال الاتحاد “حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، تقتصر المراسم على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفريقين، كما تقرر وقوف الفريقين دقيقة حداد قبل بدء المباراة”.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نعى المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر الجميل و “إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وأضاف البيان “يستلهم الاتحاد من سيرة الفقيد، مآثره الخالدة في حب الوطن وبذل كل غال في سبيله وتشجيعه للرياضة المصرية وكرة القدم وقد كان أحد داعميها وسببا في نهضتها وتفوقها”.
كانت هذه تفاصيل خبر الآن | الاتحاد المصري يمنع لاعبي الاهلي والجيش من الاحتفال في كأس السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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