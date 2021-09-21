البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين القوة الجوية والقاسم في الدوري العراقي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة القوة الجوية والقاسم في الجولة الافتتاحية ببطولة الدوري العراقي الممتاز، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 21-9-2021.

يستقبل حامل اللقب نادي القوة الجوية نظيره القاسم على ملعب الشعب الدولي، وعينه على حصد أول ثلاث نقاط في الدوري العراقي الممتاز 2021/2022.

ويدخل القوة الجوية المباراة بضغوطات كبيرة حيث تقدم مدربه أحمد خلف بالاستقالة عقب خسارته كأس السوبر العراقي لصالح الزوراء يوم 17 سبتمبر الجاري، ولكن الإدارة رفضتها لحين عودة المدرب أيوب أوديشو المنشغل حاليًا بإتمام دورة تدريبية جديدة.

على الجانب الآخر، يخوض فريق القاسم المباراة بظروف صعبة ايضًا، إذ يفتقد إلى محترفيه بالكامل، وهو ما سيجبر المدرب على الاعتماد على عدد كبير من الشباب.

ورغم ذلك رفع المدرب سامي بحت شعار التحدي أمام القوة الجوية، وصرح أن فريق القاسم عازم على الخروج بنتيجة إيجابية سواء بتحقيق الفوز أو على الأقل الخروج بالتعادل.

ويدير مباراة القوة الجوية والقاسم اليوم، الحكم العراقي «يوسف سعيد»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة القوة الجوية والقاسم على قناة العراقية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 12563 أفقي، بمعدل ترميز 27500.

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