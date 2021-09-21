تشافي، بيرلو و أنطونيو كونتي ابرز المرشحين لخلافة كومان في برشلونة

يبدو أن مغادرة المدرب الهولندي رونالد كومان لنادي برشلونة مسألة وقت ليس إلا، ما جعل أسماء المرشحين لخلافته تظهر للوجود، أبرزهم لاعب النادي السابق ومدرب السد القطري تشافي هيرنانديز، والايطاليين أندريا بيرلو وأنطونيو كونتي.

وظل مستقبل رونالد كومان في برشلونة رهين بتحقيق نتائج مبهرة مع النادي الكتالوني منذ تولي جوان لابورتا رئاسة النادي، كيف لا وهو الذي كان يفكر في إقالته قبل بداية الموسم الحالي، قبل أن يتراجع في آخر لحظة بسبب غياب البديل المناسب.

ويبدو أن نتائج برشلونة في الآونة الأخيرة عجلت باتخاذ قرار إقالة المدرب السابق لمنتخب هولندا، حيث تعرض النادي لخسارة مذلة بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يفشل في تحقيق الفوز على غرناطة في الدوري الاسباني.

وقرر جوان لابورتا بالفعل إقالة رونالد كومان من تدريب برشلونة، وما يتبقى سوى الوقت المناسب للإعلان الرسمي وفقاً لموقع جول الإسباني.

وأضاف نفس المصدر، أن التوقف الدولي القادم بداية شهر أكتوبر المقبل، قد يكون الوقت المناسب لإنهاء فترة رونالد كومان كمدرب لبرشلونة، حيث أن النادي الكتالوني ينتظر اختيار البديل المناسب فقط، لإعلان مغادرة الهولندي.

وفي ذات السياق، يتقدم اسطورة النادي تشافي هيرنانديز قائمة المرشحين لخلافة رونالد كومان في العارضة الفنية للبلوجرانا، وفقاً للصحفي جيرارد مورينو المقرب من أسوار النادي الكتالوني.

وأضاف نفس المصدر، أن القائمة تضم بالإضافة إلى تشافي ومدرب إنتر ميلان السابق أنطونيو كونتي، كل من يواخيم لوف المستقيل مؤخراً من تدريب منتخب ألمانيا، ومدرب يوفنتوس في الموسم الماضي “أندريا بيرلو”، و مدرب منتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز، بالإضافة إلى مدرب أياكس الهولندي تين هاج والمخضرم الارجنتيني مارسيلو بيلسا.