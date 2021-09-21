الكشف عن مدة غياب سالم الدوسري مع الهلال ومنتخب السعودية

أكد نادي الهلال السعودي عن غياب الدولي السعودي سالم الدوسري لمدة تتراوح بين 3 و 4 أسابيع بسبب الإصابة، ما يعني غيابه عن مباراتي الصين واليابان في تصفيات كأس العالم 2022.

وخرج سالم الدوسري من مباراة يوم السبت الماضي في فوز الهلال 2/3 على نادي الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، ودخل مكانه الارجنتيني لوسيانو فييتو في الدقيقة 77، لتثبت الفحوصات تعرضه للإصابة التي تستجوب غيابه لقرابة الشهر عن الملاعب.

وينضم سالم الدوسري إلى قائمة غيابات الهلال بجانب محمد البريك، وأندريه كاريلو، وسعد الناصر، وعبد الله عطيف، وناصر الدوسري، كما أن قائد خط الوسط سلمان الفرج تغيب عن مباراة يوم السبت أمام الاتفاق لعدم شعوره بالراحة.

و سيفتقد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لخدمات سالم الدوسري في مباراتي اليابان والصين الهامتين ضمن مباريات الجولة 3 و 4 في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقام مباراة منتخب السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 على ملعبه بالجولة الثالثة أمام اليابان يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر المقبل، قبل أن يلتقي بالمنتخب الصيني ضمن مباريات الجولة الرابعة يوم الثلاثاء 12 من الشهر ذاته.