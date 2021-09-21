بعد التعاقد معه.. المحكمة الرياضية تقبل طعن الزمالك في قضية حمدي النقاز.. وميدو يعلّق: «التسوية مع اللاعب مالهاش أي لازمة»

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، اليوم الثلاثاء، حكماً بقبول طعن الزمالك بإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتغريم الزمالك مليون و300 ألف دولار لصالح التونسي حمدي النقاز، مع إلزام اللاعب بتحمل كافة مصاريف التقاضي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن"، فقد تقرر أن يتحمل النقاز التكاليف التي سيتم تحديدها من قبل مكتب محكمة التحكيم الرياضي، بنسبة 70% ونادى الزمالك بنسبة 30%، على أن يدفع اللاعب التونسي مبلغ 3000 فرنك سويسرى كمساهمة قانونية في التكاليف.

كما تقرر أن يدفع نادى الزمالك إلى FK Sūduva مبلغ 3000 فرنك سويسرى كمساهمة قانونية فى التكاليف القانونية والنفقات الأخرى.

وفي وقت سابق، وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على عودة التونسي حمدي النقاز من جديد، إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد ولمدة 3 سنوات مقبلة.

تعليق ميدو

من جانبه، علّق نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أحمد حسام ميدو على قرار المحكمة الرياضية.

وكتب ميدو تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قال فيها: "المحكمة الرياضية كاس تقبل طعن الزمالك بالغاء قرار الفيفا بتغريم الزمالك مليون و ٣٠٠ الف دولار لصالح حمدي النقار مع تحمل اللاعب مصاريف التقاضي".

وأضاف ميدو في تغريدته: "يعني لو كنا صبرنا أسبوعين ماكناش دخلنا في الفيلم ده!! يعني التسوية مع اللاعب مالهاش اي لازمه!!".