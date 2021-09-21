"التسوية كان ضامن للنادي".. أول تعليق من الزمالك على قرار قضية النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلنت نادي الزمالك رسميا أن المحكمة الرياضية "كاس" قبلت الطلب الأول في استئناف الزمالك ضد اللاعب حمدي النقاز والتي تقدر بمليون و٣٠٠ ألف دولار.

وأوضح الزمالك عبر موقعه الرسمي، أن "كاس" رفضت الشكوى المضادة بحصول النادي على مليون و ٩٠٠ الف دولار تعويضا من اللاعب.

وأكد نصر عزام المستشار القانوني للزمالك لشؤون الفيفا في تصريح خاص للموقع الرسمي للنادي، أن المحكمة الرياضية عقدت جلسة استماع في ١٤ يناير ٢٠٢٠ استمعت فيه لدفوع وطلبات نادي الزمالك.

وأضاف أن التسوية التي تمت مع اللاعب قبل صدور الحكم وتنازله عن كامل قيمة الغرامة، كانت بمثابة ضامن للنادي بعدم حصول اللاعب على أي مبالغ، في حال صدور حكم نهائي له بتأييد الغرامة أو تخفيضها.

واختتم: "تحقق بالفعل قبول استئناف الزمالك جزئيا ضد قرار الفيفا الصادر لصالح اللاعب."