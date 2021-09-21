اتجاه في اتحاد الكرة لمعاقبة مصطفى محمد ماليا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكر مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه هناك اتجاه لفرض غرامة مالية على اللاعب الدولي مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي.

وكانت الكاميرات قد التقطت اللاعب وهو يتلفظ على المدرب السابق للمنتخب الوطني حسام البدري، أثناء المباراة الماضية للفراعنة أمام الجابون ضمن الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، إنه هناك اتجاه داخل اتحاد الكرة لفرض عقوبة مالية على اللاعب مع لفت نظر لكي لا يتكرر هذا الفعل مرة أخرى.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن القائمة الأولية الخاصة بالعناصر المحترفة خارج البلاد من أجل معسكر مباراتي ليبيا ووجه البرتغالي كارلوس كيروش الدعوة لمصطفى محمد.

وكان وائل جمعة مدير المنتخب المصري قد قال من خلال تصريحات تلفزيونية إنه لن يسمح بتكرار ما قام به مصطفى محمد خلال مباراة الجابون.

وأضاف : "كيروش صاحب الحق الأول والأخير في اختيار اللاعبين، لذلك استمرار مصطفى محمد في القائمة النهائية أمام ليبيا من عدمه سيكون قرارا فنيا بحتا".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الليبي يوم 8 أكتوبر المقبل في مصر على أن تكون مباراة الجولة الرابعة يوم 11 من نفس الشهر في بني غازي.