تقارير: 5 أسماء مرشحة لخلافة كومان في تدريب برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قد تشهد الأيام المقبلة، قرار الاستغناء عن خدمات الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه الفريق الكتالوني منذ انطلاق الموسم الحالي 21/22.

وخاض برشلونة 4 جولات حتى الآن ببطولة الدوري الإسباني "ليجا" حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما (8 نقاط) ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

ولعل الخسارة بثلاثية دون رد على ملعب كامب نو أمام بايرن ميونيخ الألماني بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، كان لها صدى بالغ في تحديد مصير المدرب الهولندي، ليس بسبب النتيجة فقط ولكن بسبب الأداء المتواضع للبلوجرانا.

وبدأت التقارير الإسبانية في وضع عدة بدائل محتملة لخلافة كومان في حالة رحيله عن برشلونة، ومن بين تلك الأسماء الثنائي الإيطالي أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس السابق، وأنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان السابق.

كما لفتت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري مازال على رأس قائمة الأسماء المرضحة لخلافة كومان وله الأفضلية، كما يعتبره البعض الرهان الأكثر أمانًا.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن هناك خيارين آخرين هما روبرتو مارتينيز (مدرب منتخب بلجيكا) ويوردي كرويف (نجل الأسطورة يوهان كرويف) وهو الشخص الذي يلقى ترحيبا من الرئيس خوان لابورتا، لكن الأخير سيواجه مشكلة وهي أن يوردي أكد في تصريحات سابقة أنه لن يوافق على خلافة كومان في تدريب برشلونة.

وقال كرويف الصغير في يوليو الماضي: " لن أعوض كومان أبدًا على مقاعد البدلاء ، سيكون الأمر قبيحًا ولدي مبادئ".