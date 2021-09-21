أسينسيو يفكر في الرحيل عن ريال مدريد بعد تهميشه من كارلو انشيلوتي

يفكر الجناح الدولي الإسباني ماركو أسينسيو في تغيير الأجواء ومغادرة ريال مدريد في الصيف القادم، في حال استمر تهميشه من المدير الفني الايطالي كارلو أنشيلوتي في ما تبقى من الموسم الحالي.

وظهر الإسباني بشكل متقطع في الآونة الأخيرة، ولم يبدأ أي من المباريات الست الأولى لريال مدريد هذا الموسم في جميع المسابقات.

من الواضح أن أسينسيو ليس جزءًا أساسيًا من خطط كارلو أنشيلوتي، ما دفع الجناح الهجومي إلى تقديم عروضًا لمغادرة سانتياجو برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفقاً لإذاعة كادينا سير الإسبانية.

ولم يكن لدى ابن مايوركا فكرة واضحة عن المكان الذي سيقف فيه في خطط كارلو أنشيلوتي على مدار الصيف الماضي بعد تولي الايطالي، مسؤولية خلافة زين الدين زيدان، لذلك قرر عدم متابعة أي عرض لمغادرة النادي، لكن الآن، يمكن أن يتغير كل شيء.

ولا يلوم ماركو أي شخص على الموقف، لكن يقال إنه يريد معرفة مكانه في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك، وإذا لم يحصل على فرص أكثر، فمن المحتمل أن يتحدث إلى أندية أخرى قبل الميركاتو الشتوي القادم أو الميركاتو الصيفي.

ولعب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، 68 دقيقة فقط حتى الآن هذا الموسم، ويبدو واضحا أنه يأتي بعد ادين هازارد و جاريث بيل في خطط كارلو انشيلوتي.