رونالد كومان مستمر في برشلونة ولو إلى حين

أتبع برشلونة كارثة مباراة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بتعادل مخيب للآمال مع غرناطة في الدوري الإسباني في مباراة يوم الإثنين، ما جعل المدير الفني الهولندي يحرق ما تبقى لديه من أوراق.

ولم يتمكن برشلونة من حصد الثلاث نقاط على أرضه أمام الفريق الأندلسي، حيث سجل رونالد أراوجو هدف التعادل في الشوط الثاني بعد أن وضع “دومينجوس دوارتي” الفريق الزائر في المقدمة خلال الدقائق الأولى.

التعادل هو نتيجة أخرى تضغط على رونالد كومان، الذي لم يقنع يوماً، رئيس النادي “جوان لابورتا” ومجلس إدارته.

لكن يبدو أن القرار ليس وشيكًا على مستقبله وفقًا لـ RAC1، حيث أن كومان سيكون بالتأكيد في مكانه بمواجهة برشلونة منتصف الأسبوع مع قادش في مباراة مساء الخميس المقبل.

ورغم ذلك، يُزعم نفس المصدر أيضًا، أن برشلونة سيبحث عن بدائل مناسبة للهولندي في حالة عدم تحسن النتائج بين المباريات مع قادش وليفانتي هذا الأسبوع.

ويُزعم أنه إذا احتاج برشلونة إلى بديل، فلن يقوموا بتعيين مدرب “مؤقت”، وأنهم بدلاً من ذلك، سيبحثون عن شخص يمكنه إدارة الفريق على المدى الطويل و “قيادة المشروع الرياضي”.