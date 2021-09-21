هل يتولى زين الدين زيدان الاشراف على باريس سان جيرمان بدلاً من بوكيتينو؟

كشفت مصادر فرنسية عن حقيقة الاخبار التي تحدثت عن إمكانية وصول الفرنسي زين الدين زيدان إلى باريس سان جيرمان للاشراف على العارضة الفنية للنادي الباريسي بدلاً من الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وفندت مصادر “RMC SPORT” في فرنسا، الأخبار المتداولة حول تولي مدرب ريال مدريد تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الموسم خلفاً الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وأكدت أن منصب هذا الأخير، غير مهدد في الوقت الحالي.

وأضاف نفس المصدر، أن المدرب الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث سنوات متتالية في انجاز غير مسبوق، لا يخطط لتولي مشروع باريس سان جيرمان الفرنسي، في الوقت الحالي.

وكان الصحفي الاسباني “إدواردو إيندا”، قد ذكر في وقت سابق من مساء يوم الاثنين، أن مدرب ريال مدريد السابق، هو الخطة البديلة في باريس سان جيرمان، في حال تمت إقالة ماوريسيو بوكيتينو من تدريب الفريق.

يذكر أن بداية ماوريسيو بوكيتينو مع باريس سان جيرمان بالأرقام، لا تدعوا الى القلق بالنسبة لإدارة النادي تحت قيادة القطري ناصر الخليفي، رغم التعثر في دوري أبطال أوروبا أمام كلوب بروج، حيث أن زملاء ليونيل ميسي حققوا 6 انتصارات من أول 6 مباريات في الدوري الفرنسي.