مفاجآت كبيرة في قائمة المرشحين لخلافة كومان في برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي برشلونة بدأ البحث عن مدرب جديد لخلافة المدير الفني الحالي للفريق، الهولندي رونالدو كومان، وذلك بعد التعادل مع غرناطة 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء امس الإثنين على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وظهر برشلونة بوجه شاحب أمام غرناطة، حيث ظل متأخراً بهدف حتى تعادل من خلال المدافع أراخو في نهاية المباراة التي شهدت اعتماد المدرب كومان على القائد جيرارد بيكيه كرأس حربة في آخر 15 دقيقة من عمر المباراة.

ووفقاً لـ "راك1" الإسبانية، فإن برشلونة لا يبحث عن مدرب لنهاية الموسم، لكن الأقرب هو التعاقد مع مدرب يمثل مشروعاً طويل الأمد.

وأشارت "راك1" إلى أن عدم اتخاذ قرار بشأن كومان بشكل فوري سيكون سببه أموراً مادية في الأساس أو لحين التوصل لاتفاق مع البديل.

وبحسب الإعلامي الإسباني الشهير المقرب من النادي، جيرارد روميرو، فإن قائمة المرشحين لخلافة كومان شهدت مفاجآت عديدة.

وقال روميرو إن المدرب الهولندي فيليب كوكو مرشح لتدريب برشلونة، كما أن حظوظ المدرب السابق ليوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو، كبيرة جداً حيث يعد المفضل بالنسبة لخوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

وضمت القائمة ايضاً أنطونيو كونتي وتشافي هيرنانديز وتين هاغ ومارسيلو بيلسا.

يشار إلى أن برشلونة يحتل حالياً المركز السابع بثماني نقاط من أربع مباريات، متأخراً بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي خاض خمس مباريات.

وعقب نهاية مباراة غرناطة، قال كومان خلال المؤتمر الصحفي: ”لقد أضاعوا (غرناطة) الوقت بمجرد تسجيل هدفهم. لم يكن هناك الكثير من المساحة للعب الكرات القصيرة والمتقنة، حيث دافع المنافس بكثافة في الخلف“.

وتابع: "”كانت هناك مساحات في الأطراف لإرسال تمريرات عرضية، ونملك لاعبين طوال القامة وهذا ما اعتمدنا عليه. على الأقل نجحنا في التعادل رغم فقد نقطتين“.

وظل غرناطة دون أي انتصار في المركز الـ 17 بثلاث نقاط من خمس مباريات.