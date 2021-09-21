شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة فى أزمة غرامة الـ32 مليون جنيه داخل الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتزم النادى الإسماعيلى خلال الأيام المقبلة تسديد الغرامة المقررة على القلعة الصفراء والمقدرة بـ32 مليون جنيه بواقع 24 مليون لصالح نادى النجوم فى أزمة انتقال إبراهيم حسن لنادى الزمالك بجانب 8 ملايين جنيه مستحقة للتونسى لسعد الجزيرى لاعب الدراويش السابق بناء على الاحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، واستقر المهندس محمود عثمان المشرف على الكرة بالإسماعيلى على تسديد الغرامة من ماله الخاص حتى يتمكن الفريق من تسجيل اللاعبين الجدد بالقائمة الثانية قبل غلق أبوابها 7 أكتوبر المقبل.

ورفض محمد الطويلة، رئيس نادى نجوم المستقبل، فكرة جدولة الغرامة التى أقرتها المحكمة الرياضية الدولية على النادى الإسماعيلى لصالحه وقدرها 24 مليون جنيه، بخلاف الفوائد وأتعاب المحاماة، حيث عرض عماد سليمان عضو اللجنة الفنية للدراويش دفع 10 ملايين جنيه والباقى على دفعتين حتى لا يتم إيقاف القيد الصيفي للنادى الإسماعيلى بعدما وافقت اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة على مده حتى 7 أكتوبر المقبل بدلًا عن 20 سبتمبر الجارى، قبل أن يتوقف إتمام هذا الموضوع بسبب رفض الشاكي للاتفاقية الشفهية.

وخصمت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم 3 نقاط من الإسماعيلى بنهاية الموسم، بسبب عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادى النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021.

وارتدى إبراهيم حسن قميص النجوم قبل سنوات، وبعدها انتقل إلى فرق الإسماعيلى فى 2013، قبل أن يرحل إلى الزمالك عام 2018، وحاليا أصبح لاعبا فى صفوف بيراميدز.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة نظراءهم فى النادى الإسماعيلى بحكم المحكمة الرياضية الدولية النهائى الصادر للمهاجم التونسى لسعد الجزيرى، بالحصول على كامل عقده لمدة ثلاث سنوات وقدره 456 ألف دولار، ما يعادل 8 ملايين جنيه بعدما قام إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى بفسخ تعاقده من طرف واحد موسم 2019 ولابد من سدادها حتى لا يترتب عليها عقوبات جديدة تلحق الضرر البالغ بالنادى.

وكانت المحكمة الدولية الرياضية قد أصدرت عقوبة ضد الإسماعيلى لصالح اللاعب التونسى بأحقية حصوله على 456 ألف دولار، ما يقرب أكثر من 8 ملايين جنيه مصرى، وهى قيمة عقده كاملًا لمدة 3 مواسم قبل أن تقرر إدارة الدراويش الطعن على القرار والذى تم رفضه مؤخراً ليصبح سداد المبلغ أمراً نهائياً.