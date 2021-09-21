شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف بعد وضع صورتها على كتاب اللغة الإنجليزية للثانوية العامة: شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت البطلة الأوليميبية فريال أشرف عن سعادتها بعد وضع صورتها على الغلاف الجديد لكتاب اللغة الانجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك": "شكراً معالي الوزير دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي الشرف الكبير واختياري لوضع صورتي علي غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للثانوية العامة للصف الثالث الثانوي بجوار زملائي الأبطال الأولمبيين والمواهب النابغة".



فريال اشرف

يأتى هذا بعدما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل كتاب اللغة الإنجليزية للثانوية العامة هذا العام، كما وضع مركز المناهج على الكتاب صور بعض النابغين والأبطال، حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى: سألنا الكثيرون عن هذا الغلاف لكتاب اللغة الانجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي وهو كتاب الحكومة لهذا العام وكذلك سأل الكثيرون عن الأشخاص على الغلاف وهم (من اليمين إلى اليسار):

- الفتاة الأولى هي "ياسمين مصطفى"، من دمياط، نابغة مصرية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والحاصلة علي المركز الأول في العالم في مسابقة انتل للعلوم والهندسة من بين 1700 مشترك من 87 دولة.

- الفتاة الثانية هى "فريال أشرف" (الزي الأبيض): أول فتاة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2021.

- "أحمد الجندي": صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2021.

- المؤلف البريطاني الشهير "شارلز ديكينز".