شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة شباب الطائرة تتجه إلى إيطاليا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت صباح اليوم الثلاثاء من بولندا بعثة منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة إلى إيطاليا للمشاركة فى بطولة العالم المحدد لها الفترة من 23 سبتمبر حتى 3 أكتوبر بدولتى إيطاليا وبلغاريا بعد انتهاء المعسكر المغلق.

وتضم مجموعة مصر منتخبات كلا من إيطاليا والتشيك وتايلاند.

فيما يلتقى فى السادسة مساء اليوم منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 18 سنة مع نظيره الإيطالى فى إطار ثانى مواجهاته ببطولة العالم المقامة فى المكسيك وتستمر حتى 29 سبتمبر الجارى.

ويحصل منتخب الشابات على راحة يوم 22 سبتمبر الجارى، قبل استكمال مواجهاته بلقاء تركيا يوم 23 سبتمبر ثم الدومنيكان يوم 24 من نفس الشهر.

وضمت قائمة لاعبات منتخب شابات الطائرة كلا من: فرح عز وملك البحيرى وتقى الله مدحت ومريم ياسر وملك شاهين وآيات ياسين وشاهندا حاتم وفريدة هشام وحبيبة زعتر وهنا أيمن وفريدة الزرقا، فرح زكى.

وترأس بعثة منتخب شابات الطائرة فى المكسيك نادية رشوان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، وإبراهيم فخر الدين مديرا للفريق ونجلاء المصرى مدربة وأيمن فؤاد مدرب ومى محمود محلل تفنى.