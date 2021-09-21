شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم معسكر برج العرب ويعود للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق نادي بيراميدز صباح اليوم معسكره والذى امتد لأسبوع في مدينة برج العرب بالإسكندرية في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة سموحة في كأس مصر والموسم الجديد.

وخاض الفريق مرانا صباحيا قبل إنهاء المعسكر والعودة إلى القاهرة بعد أسبوع من التدريبات المكثفة على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية، بجانب خوض مباراة ودية أمام سبورتنج انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين،

وقرر الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، أن يخوض الفريق تدريباته غدا بدون راحة بملعب النادي قبل السفر يوم الخميس إلى السويس استعدادا لمواجهة سموحة المحدد لها السابعة من مساء الجمعة على استاد السويس الجديد في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.