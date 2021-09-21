شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ينعى المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، حيث توفى المشير صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عاما بعد مسيرة كبيرة من العطاء وخدمة الوطن.

ولد المشير محمد حسين طنطاوى سليمان فى 31 أكتوبر 1935، والتحق بالكلية الحربية سلاح مشاة، وتخرج فى الدفعة 35 حربية، فى الأول من إبريل 1956، حيث حصل على بكالريوس العلوم العسكرية، ودورة كلية الحرب العليا، وترقى فى المناصب حتى تولى وزارة الدفاع عام 1991، ورقى إلى رتبة المشير فى أكتوبر 1993، واستمر فى منصبه حتى خروجه فى أغسطس 2012.