شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية تقبل طعن الزمالك وتلغى غرامة النقاز.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت المحكمة الرياضية الدولية حكم تغريم الزمالك فى قضية التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن العائد للفريق، بعد قبول الاستئناف الذى تقدم به الزمالك منذ نحو عام وتقدم به المحامى المصرى أحمد عبد الفتاح ثم تابع القضية المحامى الإيطالى سلفاتورى وجاء نص الحكم كالتالى:







تحكم محكمة التحكيم الرياضية بما يلي:

1. الاستئناف المقدم من نادى الزمالك الرياضى بتاريخ 19 يونيو 2020 ضد القرار الصادر عن غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم بتاريخ 9 أبريل 2020 مؤيد جزئيًا.

2. تم تعديل القرار الصادر عن غرفة تسوية المنازعات فى FIFA فى 9 أبريل 2020 على النحو التالى:

رفضت ادعاء السيد حمدى بن عبد السلام النقاز ضد نادى الزمالك برمته.

3. يتحمل السيد حمدى بن عبد السلام نجيز تكاليف التحكيم، التى سيتم تحديدها وتقديمها للأطراف من قبل مكتب محكمة التحكيم الرياضى، بنسبة 70% ونادى الزمالك بنسبة 30%.

4. يجب على السيد حمدى بن عبد السلام النقاز أن يدفع لنادى الزمالك مبلغ 3000 فرنك سويسرى (كمساهمة قانونية فى التكاليف القانونية والنفقات الأخرى التي تكبدتها إجراءات التحكيم هذه.

5. يدفع نادى الزمالك الرياضى إلى FK Sūduva مبلغ 3000 فرنك سويسرى كمساهمة قانونية فى التكاليف القانونية والنفقات الأخرى التي تكبدتها إجراءات التحكيم هذه.

6. يتم رفض جميع الاقتراحات الأخرى للإغاثة.