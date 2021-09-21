شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مدرب حراس الأهلى مع محمد الشناوى قبل السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالأهلى على عقد جلسات خاصة مع محمد الشناوى حارس الفريق من أجل دراسة فريق الطلائع قبل مباراة السوبر المحلى اليوم ببرج العرب.

وتحدث يانكون مع الشناوى فى معسكر الأهلى المقام حالياً بالإسكندرية عن عدة أمور خاصة بطريقة لعب فريق الطلائع وخط هجومه وتفكير مدربه فى شد هجمات على المنافس حتى يكون الشناوى فى وضع الأستعداد لها.

ودرس يانكون مع الشناوى مفاتيح لعب الطلائع مع الوضع فى الاعتبار رحيل أكثر من لاعب عن الفريق والتعاقد مع صفقات جديدة محلية وأجنبية.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين طاقم حكام جزائرى لمباراة الأهلى وطلائع الجيش على النحو التالى: مصطفى غربال حكم ساحة وعبد الحق اتشعلى، وعباس أكرم زرهونى مساعدين وإلياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو وبن براهم لحلو مساعد حكم فيديو.

ويدخل الأهلى المباراة من أجل التتويج بالبطولة للمرة رقم 12 فى تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له فى تاريخه.