شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل من مران الزمالك: المثابرة تغلب الذكاء والصبر يغلب الحظ والعبرة بالنتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك صورة من مشاركته فى تدريبات الفريق الأبيض بمعسكر الإسكندرية استعداداً للموسم الجديد، وكتب حارس العرين الأبيض: "المثابرة قد تغلب الذكاء والصبر قد يغلب الحظ والعبرة غالباً بالنتائج".

وبات أبو جبل المرشح الأول للعب أساسياً مع الفريق الأبيض، فى ظل قناعة الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بقدرات اللاعب، خاصة بعد إعارة جنش ومحمد صبحى.



محمد ابو جبل

ويعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع أسامة نبيه المدرب العام الذى عاد إلى منصبه بعد التراجع عن الاستقالة، من أجل تحديد ملامح معسكر الإعداد المقام حاليًا فى الإسكندرية.

وانضم أسامة نبيه لمعسكر إعداد الزمالك بعد التراجع عن الاستقالة، ويجتمع نبيه مع كارتيرون لتحديد الأمور التى سيتم اتباعها فى معسكر الإعداد المقرر انتهاؤه يوم 27 من الشهر الجاري، واصطحب المدير الفني جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق للمعسكر، بالإضافة إلى مجموعة الناشئين الذين تم تصعيدهم لصفوف الفريق في الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

وكان أسامة نبيه وجه رسالة إلى اللجنة المكلة بإدارة القلعة البيضاء، بعد عودته لمنصبه بالجهاز الفنى للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، حيث كان نبيه قد تقدم باستقالته قبل أيام قبل أن يتراجع عنها.