شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام الأهلى البطل التاريخى للسوبر قبل مواجهة الطلائع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى طلائع الجيش فى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب فى كأس السوبر المحلى موسم 2019-2020.

ويسعى الأهلى إلى استعادة لقب السوبر إلى دولاب بطولاته وتعزيز رقمه القياسى كأكثر الأندية تحقيقا للقب وحصد السوبر للمرة الثانية عشرة فى تاريخه.

يدخل الأهلى مباراة السوبر للمرة الخامسة عشرة فى تاريخه وعلى مدار 14 مشاركة نجح فى تحقيق اللقب فى 11 مناسبة، فيما يعتبر الزمالك الوصيف التاريخى لبطولة السوبر بعدما تمكن من تحقيق 4 ألقاب، ثم يأتى المقاولون العرب وحرس الحدود فى المركز الثالث برصيد لقب وحيد لكل منهما.

على مدار تاريخ مشاركات الأهلى فى البطولة التى انطلقت مطلع الألفية والبالغ عددها 14 مشاركة تمكن الأهلى من تحقيق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 5 مباريات احتكم فيهم لركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتى انحازت للأهلى فى 3 مناسبات، وتخلت عنه فى مناسبتين وخسر البطل التاريخى للسوبر فى مباراة واحدة وكانت أمام حرس الحدود.

نجح لاعبو الأهلى فى تسجيل 15 هدفا فى تاريخ مشاركاته بالسوبر، واستقبلت شباكه 8 أهداف ويعتبر الأهلى صاحب أقوى خط هجوم فى المسابقة.

يعد الزمالك أكثر الفرق التى التقت بالأهلى فى نهائى السوبر المصرى برصيد 7 مواجهات حصد الأهلى اللقب فى 5 مناسبات وخسر فى مناسبتين.

إنبى التقى بالأهلى فى 3 مناسبات كان الفوز حليف الأهلى بالإضافة إلى مواجهتين أمام فريق حرس الحدود ثم مواجهة واحدة أمام الإسماعيلى والمصرى،

ويعد فريق طلائع الجيش أحدث الوجوه التى تسجل حضورها فى نهائى السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه.