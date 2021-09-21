شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه فى الصدارة والبدرى وصيفا.. 12 مدربا فى القائمة الذهبية لأبطال السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ انطلاقة كأس السوبر المصرى عام 2001، كتب 12 مديرا فنيا أسماءهم فى قائمة الشرف بعدما قادوا 5 أندية للفوز بالبطولة، ويأتي البرتغالي مانويل جوزيه وحسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني كأنجح هذه الأسماء بعد قيادة الأهلي للفوز باللقب 7 مرات بواقع 4 للأول و 3 للثاني.

المدربون الأجانب من 6 جنسيات هى ألمانيا والبرتغال وإسبانيا والبرازيل وسويسرا وفرنسا نجحوا فى الحصول على اللقب 10 مرات مقابل 7 ألقاب للخماسي المحلي حسن شحاتة وطارق العشري وحسام البدري وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" ومحمد حلمي.

ونرصد قائمة الشرف للمدربين الأجانب والوطنيين الذين نجحوا فى الحصول على اللقب على النحو التالي:

1 – 2001 : الألماني أوتو فيستر (الزمالك)

2 – 2002: البرازيلي كارلوس كابرال (الزمالك)

3 – 2003: البرتغالي توني أوليفيرا (الأهلي)

4 – 2004 : حسن شحاتة ( المقاولون العرب)

5 – 2005: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

6 – 2006: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

7 – 2007: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

8 – 2008: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

9 – 2009: طارق العشري (حرس الحدود)

10 – 2010: حسام البدري (الأهلي)

11 – 2012: حسام البدري (الأهلي)

12- 2014: الإسباني خوان كارلوس جاريدو (الأهلي)

13 – 2015: عبد العزيز عبد الشاقي "زيزو" (الأهلي)

14 – 2016: محمد حلمي (الزمالك)

15 – 2017: حسام البدري (الأهلي)

16 – 2018: السويسري رينيه فايلر (الأهلي)

17_ 2019 : الفرنسى باتريس كارتيرون ( الزمالك)

ويأمل الجنوب افريقى بيتسوموسيمانى في إضافة بطولة جديدة في دولاب بطولات الأهلى، خاصة أن بطولة السوبرالمصري هي البطولة التى يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بها برصيد 11 لقب يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود، فى المقابل يسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع للبحث عن أول بطولة فى تاريخه التدريبى.

فيما نجح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك في حل عقدة عمرها 18 سنة للمدربين الأجانب في قيادة الفريق الأبيض ببطولات السوبر المصري بعدما قاد فريقه للفوز باللقب الرابع على حساب الأهلي بضربات الترجيح في النسخة رقم 17 من البطولة والتى أقيمت فى 20 فبراير 2020 وانتهت بفوز الفارس الابيض 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل السلبى .

وقبل تتويج كارتيرون بكأس السوبر مع الزمالك كان أخر فوز للفارس الأبيض بالبطولة تحت قيادة أجنبية مع البرازيلي كارلوس كابرال حينما توج باللقب في 2002 على حساب المقاولون العرب في النسخة الثانية من السوبر.