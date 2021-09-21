شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. عبد الله السعيد كبير الهدافين فى بطولة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق النادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى نظيره نادى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على لقب كأس السوبر المصرى فى السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية.

يدخل الأهلى المباراة بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019 / 2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة فى النهائى بركلات الترجيح.

يعتلى عبد الله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز الحالى، قائمة هدافى بطولة السوبر المحلى حتى الآن برصيد 3 أهداف، وجاءت أهدافه بقميص الأهلى أمام الزمالك "هدفين" وإنبى هدف، فيما سجل خمسة لاعبين هدفين، وسجل هدف كل من: حازم إمام، حسام حسن "العميد"، محمد العتراوى، أسامة نبيه، وائل جمعة، شادى محمد، محمد حمص، أحمد حسن، المعتز بالله إينو، أحمد حسن مكى، أحمد عبد الغنى، محمد ناجى جدو، محمد شعبان، عمر جابر، محمود كهربا، مؤمن زكريا، وليد أزارو، حسين الشحات.