شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الاهلى والطلائع اليوم الثلاثاء 21 / 9 / 2021 بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عشاق الساحرة المستديرة على موعد في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع نظيره طلائع الجيش على استاد برج العرب بالإسكندرية على لقب كأس السوبر المحلى، ويدخل المارد الأحمر بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح أمام المارد الأحمر.

الاهلى يتفوق فى القيمة السوقية على الطلائع

ويتفوق فريق الاهلى على نظيره الطلائع فى القيمة السوقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمى، حيث تبلغ القيمة السوقية للمارد الأحمر 30 مليون يورو فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق الطلائع 6.15 مليون يورو، ويعد محمد الشناوى، حارس اللأهلى، هو أغلى لاعب فى كتيبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى بقيمة 2.5 مليون يورو، فيما يعد محمد بسام نجم الطلائع هو الأغلى فى كتيبة عبد الحميد بسيونى بقيمة 500 ألف يورو.

الطلائع الضيف الثامن فى السوبر

وتعد مباراة السوبر المصري هي الأولى التي يخوضها نادى طلائع الجيش في هذه البطولة، وسيكون الفريق الثامن الذى يشارك في مباريات السوبر المصرى، حيث سبقته 7 أندية فقط وهى: الأهلى والزمالك وغزل المحلة، المقاولون، حرس الحدود، إنبى، الإسماعيلى.

الاهلى الاكثر تتويجا بالسوبر قبل مواجهة الطلائع

ويأمل موسيمانى في إضافة بطولة جديدة لدولاب بطولات الأهلى، خاصة أن بطولة السوبر المصري هي البطولة التى يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا بها برصيد 11 لقبا، يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب، ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.

عبد الله السعيد هداف السوبر

يعتلى عبد الله السعيد، صانع ألعاب نادى بيراميدز الحالي، قائمة هدافى بطولة السوبر المحلى حتى الآن برصيد 3 أهداف، وجاءت أهدافه بقميص الأهلى أمام الزمالك "هدفين" وإنبى "هدف"، فيما سجل خمسة لاعبين هدفين، فيما سجل هدف كل من: حازم إمام، حسام حسن "العميد"، محمد العتراوى، أسامة نبيه، وائل جمعة، شادى محمد، محمد حمص، أحمد حسن، المعتز بالله إينو، أحمد حسن مكى، أحمد عبد الغنى، محمد ناجى جدو، محمد شعبان، عمر جابر، محمود كهربا، مؤمن زكريا، وليد أزارو، حسين الشحات.

لائحة مباراة السوبر

وتنص لائحة مباراة السوبر حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى يلعب وقت إضافى مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب.