«مش مصدق».. ميدو يعلّق على استدعاء مصطفى محمد لقائمة المنتخب بعد واقعة البدري

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق الإعلامي ونجم منتخب مصر والزمالك السابق أحمد حسام ميدو على ضم مهاجم جالاتا سراي التركي، مصطفى محمد، لصفوف المنتخب الوطني الاول استعداداً لمواجهتيّ مصر وليبيا، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وقال ميدو، خلال تقديم برنامجه "أوضة اللبس" المذاع عبر شاشة "النهار"، إنه لا يصدق أن المنتخب ضم مصطفى محمد، بعد واقعة "بصق وسب" حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.

وأضاف ميدو أنه "يستنكر ضم مصطفى محمد لقائمة منتخب مصر، بعد ما بدر منه تجاه حسام البدري، بعد لقاء المنتخب بنظيره الجابوني، والذي انتهى بالتعادل 1-1، بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر".

وتابع نجم توتنهام وروما السابق: "لا أصدق قرار ضم مصطفى محمد لقائمة منتخب مصر مرة أخرى بعد واقعة حسام البدري، والموضوع لا يتعلق بأي جوانب فنية".

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد قرر فتح صفحة جديدة مع كل اللاعبين، ومنح الفرصة للجميع للظهور بقميص المنتخب، على أن يكون الاجتهاد في التدريب هو معيار التواجد في التشكيل الأساسي للفراعنة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة مدير الفني الجديد كارلوس كيروش، القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج وجاءت كالتالي: محمد صلاح «ليفربول الإنجليزي»، أحمد حجازي «الاتحاد السعودي»، أحمد حسن كوكا «قونيا سبور التركي»، محمد النني «أرسنال الإنجليزي»، مصطفى محمد «جالاتا سراي التركي»، سام مرسي «ايبسويتش الإنجليزي»، عمر مرموش «شتوتجارت الألماني»، أحمد ياسر ريان «ألتاي سبور التركي»، كريم حافظ «يني مالتيا التركي».