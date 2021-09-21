مجاهد يوضح.. لماذا لم يُعلن اتحاد الكرة عقوبة فيفا ضد الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية لم تعلن عقوبة الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بشأن إيقاف قيد الزمالك لأن ما يهم الأندية الأخرى هو خصم النقاط.

وكان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أعلن مؤخرًا إيقاف قيد الصفقات الجديدة بسبب عقوبة اللاعب حسام أشرف وتوقيعه لأحد أكاديميات الكاميرون.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2"، سُئل مجاهد عن سبب عدم إعلان اتحاد الكرة عن عقوبة الزمالك، وأجاب: "ما يهم الأندية الأخرى هو خصم النقاط".

وأضاف: "لم تُعتمد القائمة الأولى للزمالك حتى الآن بسبب المديونيات لصالح الاتحاد".

وتابع: "إيقاف القيد يمنع ضم لاعبين جدد والزمالك لم يضم لاعب جديد في القائمة، والاتحاد لم يوافق على ضم لاعبين جدد لقائمة الزمالك.. من الأساس الزمالك لم يسدد رسوم القائمة الأولى."

وواصل: "يحق للزمالك الاستئناف، وأمامه حتى السابع من شهر أكتوبر (نهاية موعد تسجيل القائمة الأولى) واذا وصلنا قبل 7 أكتوبر ما يفيد برفع العقوبة سيتم قيد القائمة".

وأكمل: "لدينا إدارة قانونية تتابع تلك الأمور أولا بأول، هناك 6-7 أندية ممنوعين من القيد مثل الرجاء والنصر".

وعن موعد انطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد، قال: "عندما تجتمع الرابطة يوم الأربعاء المقبل، وتتشكل من رئيس ونائب، ستقوم بدورها بتشكيل لجنة بمعرفتها لإدارة مسابقة القسم الأول".