كيف تتابع مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ساعات قليلة، تفصلنا عن انطلاق مباراة السوبر المحلي بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الجيش باستاد برج العرب (الاسكندرية) لحسم لقب السوبر.

ويخوض الأهلي المباراة بعد تحقيق لقب الدوري في النسخة قبل الماضية والكأس في النسخة الماضية، بينما يتواجد الطلائع بصفته الوصيف في بطولة كأس مصر.

وسيتم نقل لقاء السوبر المصري على شاشة قناة "أون تايم سبورت 1"، بوجود ستوديو تحليلي يضم أبرز نجوم الكرة المصرية.

ويقدم أحمد شوبير لاعب الأهلي السابق الاستوديو التحليلي، ويرافقه كل من محمد عمر، أحمد حسن ومحمد فضل، بينما يتواجد الحكم السابق أحمد الشناوي في الفقرة التحكيمية.

وتُنقل مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش بثنائي للتعليق، بصوت المعلق محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى والمعلق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية.