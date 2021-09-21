التشكيل المتوقع.. موسيماني يدفع بثلاثي هجومي أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيدفع به أمام طلائع الجيش في مباراة السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، لحسم لقب السوبر المحلي.

ويعاني موسيماني من حيرة في مركز قلب الدفاع، حيث استعان في المران الأخير بخدمات حمدي فتحي لاعب الوسط في الخط الخلفي بجوار أيمن أشرف.

وقال مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365" إن موسيماني لا يتمتع برفاهية الاختيارات المتعددة، ولذلك اتجه إلى حمدي فتحي في محاولة لحل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الفريق.

كما أوضح المصدر أن المدرب الجنوب افريقي مازال يفكر في إمكانية الاعتماد على بدر بانون أو ياسر إبراهيم إلى جوار أيمن أشرف، نظرا لعدم مشاركة حمدي فتحي كثيرا في نفس المركز.

وقد تشهد مباراة اليوم، ظهور أول لإحدى صفقات الأهلي الجديدة وهو لويس ميكيسوني.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، حمدي فتحي (بدر بانون)، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

ثلاثي الهجوم: حسين الشحات، لويس ميكيسوني، محمد شريف.