شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى الطلائع على لقب كأس السوبر المحلى فى برج العرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، اختباراً صعباً حينما يواجه طلائع الجيش باستاد برج العرب بالإسكندرية على لقب كأس السوبر المحلى، ويدخل المارد الأحمر بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة فى النهائى بركلات الترجيح أمام المارد الأحمر.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين طاقم حكام جزائرى لمباراة الأهلى وطلائع الجيش على النحو التالي: مصطفى غربال حكم ساحة وعبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهونى مساعدين وإلياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو وبن براهم لحلو مساعد حكم فيديو.

ويدخل الأهلى المباراة من أجل التتويج بالبطولة للمرة رقم 12 فى تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له فى تاريخه.

وتنص لائحة مباراة السوبر حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى يلعب وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب.

من جهته حذر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، لاعبيه من خطورة فريق الطلائع الذى أفقد المارد الأحمر نقطتين ببطولة الدورى بالتعادل السلبى ساهمت فى ضياع اللقب من أنياب الأهلى، كما كان نداً قوياً للفريق فى نهائى كأس مصر الذى فاز به المارد الاحمر بركلات الترجيح.

موسيمانى طالب لاعبى الأهلى بالتركيز من بداية المباراة واستغلال أنصاف الفرص لحسم اللقاء مبكراً، مشدداً على ضرورة التركيز الدفاعى وعدم منح لاعبى الطلائع مساحات فى المنطقة الهجومية حتى لاتشكل خطراً على شباك محمد الشناوى.

ويفتقد الأهلى خلال مباراة الليلة جهود لاعبيه بيرسى تاو ومحمود متولى للإصابة، وناصر ماهر ومحمد محمود والنيجيرى جونيور أجايى لوجهة نظر فنية، بينما يتسلح بالصفقات الجديدة وأبرزها لويس ميكيسونى وحسام حسن وكريم فؤاد خلاف عودة الثنائى المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وفى المقابل، طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع لاعبيه بتسجيل أسمائهم بحروف من ذهب فى ذاكرة ناديهم عن طريق حصد البطولة الأولى فى تاريخ الطلائع فى مباراة السوبر المحلى مشدداً على صعوبة المباراة وثقته الشديدة فى اللاعبين لتخطيها وتقديم لقاء ممتع أمام بطل أفريقيا موسمين على التوالي.

ويفتقد الطلائع جهود لاعبه محمد الصباحى للإصابة بينما تعاقد الطلائع مع 10 صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا، وثنائى المصرى البورسعيدى محمد جابر و كازاجى كاسونجو ومحمد الصباحى لاعب الاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفى لاعبا الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسى محمد على الجوينى مدافع الصفاقسى فى صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدورى اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندرى لمدة موسمين.