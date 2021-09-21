شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ممنوعات لنجوم الأهلي فى مباراة السوبر بفرمان موسيماني.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، قائمة محاذير للاعبيه خلال مواجهة الطلائع المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية على كأس السوبر المحلى، حيث يبحث المارد الأحمر عن البطولة رقم 12 فى تاريخه، ويأتى على رأس هذه القائمة تحذير اللاعبين من التخاذل والارتكان؛ لكون المنافس أول مرة يخوض نهائى كأس السوبر فى تاريخه، مؤكدا أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية.

كما حذر موسيمانى نجوم الأهلى من خطورة عدم التعامل الجيد مع التكتل الدفاعى المنتظر من الطلائع، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادى الكروت المجانية التى من شأنها زيادة التوتر فى أرض الملعب.

وشدد موسيمانى على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الالتحامات فى منطقة الجزاء خوفا من قرارات تقنية الفار بشكل يربك سيناريو اللقاء.

ويحتاج الأهلي للفوز ببطولة السوبر من أجل إسعاد جماهيره التى لا تشبع بطولات، وتحتاج للفوز بكل بطولة ينافس فيها الفريق، كما أن الفوز ببطولة مهمة كبطولة السوبر المحلي سيكون له مردود قوي وإيجابي على الجميع في الأهلي من الناحية المعنوية قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث ستبدأ بطولة الدوري يوم 25 أكتوبر المقبل.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين طاقم حكام جزائري لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي، غدا الثلاثاء، وجاء طاقم الحكام على النحو التالي: مصطفى غربال حكم ساحة وعبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهوني مساعدين وإلياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو وبن براهم لحلو مساعد حكم فيديو.

وكان النادي الأهلي قد حصد بطولتي الدوري والكأس الموسم قبل الماضي، بينما حقق نادي طلائع الجيش وصافة كأس مصر.

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة من أجل التتويج بالبطولة للمرة رقم 12 في تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له في تاريخه.