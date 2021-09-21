شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش وجهاز المنتخب يحضرون مباراة السوبر بين الأهلى والطلائع ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى السوبر المحلى التى تقام فى السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتابع كيروش وجهازه المعاون المباريات المقبلة فى السوبر المحلى وكأس مصر، قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم يومى 8 و11 أكتوبر المقبل.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، كما قرر إقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في بني غازي في التاسعة مساءً (الثامنة في ليبيا) يوم 11 أكتوبر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أتم اتفاقه مع الاتحاد الليبيري على إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم 30 سبتمبر الحالي، وحدد لها التاسعة مساءً في استاد ببرج العرب، المقرر أن يشهد أيضا مباراة ليبيا.