شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة مع أسامة نبيه لرسم خطة معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع أسامة نبيه المدرب العام الذى عاد إلى منصبه بعد التراجع عن الاستقالة، من أجل تحديد ملامح معسكر الإعداد المقام حاليًا فى الإسكندرية.

وانضم أسامة نبيه لمعسكر إعداد الزمالك بعد التراجع عن الاستقالة، ويجتمع نبيه مع كارتيرون لتحديد الأمور التى سيتم اتباعها فى معسكر الإعداد المقرر انتهاؤه يوم 27 من الشهر الجاري، واصطحب المدير الفني جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق للمعسكر، بالإضافة إلى مجموعة الناشئين الذين تم تصعيدهم لصفوف الفريق في الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

وكان أسامة نبيه وجه رسالة إلى اللجنة المكلة بإدارة القلعة البيضاء، بعد عودته لمنصبه بالجهاز الفنى للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، حيث كان نبيه قد تقدم باستقالته قبل أيام قبل أن يتراجع عنها.

وكتب نبيه عبر حسابه على فيس بوك: "كل التحية والتقدير والاحترام لأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك التي تتحمل أعباء لا حصر لها.. نعلم كلنا مدي المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق الجميع داخل النادى والوقوف دائما جماهير وإدارة وأجهزة فنية ولاعبين خلف الكيان العظيم لحصد البطولات وتحقيق الانجازات دائما.

واختتم: شكر خاص لجماهير نادى الزمالك العظيمه التي تضرب دائما مثالا رائعا في حبها وعشقها ودعمها الدائم للكيان، وكلنا دائما خلف نادى الزمالك العظيم".